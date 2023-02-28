Еще один новосибирец погиб в «спецоперации». Его тезка судим за угоны, кражи стиральной машины и холодильника

28 Фев 2023, 11:30

Количество жителей Новосибирской области, погибших в спецоперации, продолжает расти. Скончался уроженец Искитима.

Уроженец Искитима Артём Ведерников погиб в «спецоперации» под Артёмовском (Бахмутом), сообщили в мэрии. Никаких подробностей власти не приводят, кроме того, что мужчина учился в школе №4 и поехал на Донбасс в ноябре 2022 года.

Примерно в ноябре, напомним, вербовщики ЧВК «Вагнер» ездили по новосибирским колониям. На сайте Искитимского районного суда есть два приговора в отношении полного тезки Ведерникова: в 2021 году его признали виновным в двух покушениях на угоны машин без цели хищения (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 166 УК), в 2022-м — в пяти кражах (ч. 3 ст. 158 УК), грабеже (ч. 1 ст. 161 УК) и угоне. В частности, Ведерников, как установил суд, участвовал в кражах бытовой техники (холодильника, мойки, фенов, стиральной машины и других).

После второго приговора Ведерникову по совокупности дали 3,5 года колонии строгого режима.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 147−148.

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