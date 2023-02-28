Семья с семилетним ребенком погибла в Кызыле

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Семья с семилетним ребенком погибла в Кызыле
28 Фев 2023, 13:39

Три человека погибли в Туве. По предварительной версии, они могли отравиться угарным газом.

Тела семейной пары и их семилетнего сына нашли в одном из частных домов Кызыла, сообщили в СК РФ по Туве 28 февраля. По предварительной версии, они могли отправиться угарным газом.

При этом пожара в доме не было.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).


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