Семья с семилетним ребенком погибла в Кызыле
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Три человека погибли в Туве. По предварительной версии, они могли отравиться угарным газом.
Тела семейной пары и их семилетнего сына нашли в одном из частных домов Кызыла, сообщили в СК РФ по Туве 28 февраля. По предварительной версии, они могли отправиться угарным газом.
При этом пожара в доме не было.
«Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — отметили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
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