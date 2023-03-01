Власти в Сибири заявили о срыве проверки систем оповещения из-за хакеров

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Власти в Сибири заявили о срыве проверки систем оповещения из-за хакеров
01 Мар 2023, 06:20

Власти РФ перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак, заявили в администрации Томской области. Срыв планов подтвердили и другие регионы.

В сибирских регионах не смогут проверить готовность системы оповещения, запланированную на 1 марта. Об этом заявили в правительствах Алтайского края и Иркутской области, а также в администрации Томской области.

«МЧС России приняло решение о переносе сроков проведения комплексных проверок систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей)», — рассказали в правительстве Прианагрья.

«По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», — подчеркнули в администрации Томской области.

Власти Алтайского края отметили, что «запланированная комплексная тренировка по проверке готовности систем оповещения населения с включением электросирен, системы громкоговорящей связи и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов 1 марта 2023 года проводиться не будет».

Власти Новосибирской области еще 27 февраля уверяли, что в регионе «проверят готовность системы оповещения» в 10:40 по местному времени.

Напомним, в феврале в регионах РФ, в том числе в Сибири, в эфирах радиостанций и телеканалов вышли объявления о воздушной тревоге. В МЧС РФ уверяли, что это ложные сигналы, прозвучавшие из-за взлома серверов.


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