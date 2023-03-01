Новосибирский аффинажный завод отдадут под застройку

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Новосибирский аффинажный завод, один из крупнейших в России, хочет переехать на другую площадку. Землю же в центральной части города компания хочет застроить жильем.

Новосибирский аффинажный завод (АО «НАЗ») решил самостоятельно развивать свою площадку в Октябрьском районе около ГПНТБ и станции метро «Октябрьская». Об этом сообщила «Коммерсанту-Сибирь» член совета директоров предприятия Юлия Винокурова.

«Ранее мы обращались в мэрию и администрацию области по поводу возможности обмена земельных участков, также выходили с предложением софинансирования, чтобы муниципалитет снова стал частью АО „НАЗ“. На сегодня о продаже участка речь не идет. В предложении о перезонировании мы указали, что, если оно будет одобрено, мы собираемся сами заниматься жилищным строительством на этой территории. Почему бы и нет? Если у тебя есть актив, почему его не использовать?» — отметила Виновкурова.

Она подчеркнула, что НАЗ не ведет переговоры с застройщиками.

Ранее комиссия по вопросам изменений генплана Новосибирска рассмотрела предложение НАЗ о перезонировании участка предприятия площадью 32,4 тыс. кв. метров под жилищное строительство. Обсуждение отложили для проработки.

Отдельная сложность предприятия связана с тем, что основной корпус НАЗа признан памятником архитектуры, что не позволяет проводить в нем модернизацию. Завод рассматривает возможность создания в нем делового центра.



Кому принадлежит завод

Новосибирский аффинажный завод — одно из ведущих российских предприятий по выпуску аффинированного золота, серебра и других драгоценных металлов в слитках, гранулах, порошке и других видах. Выручка компании в 2021 году составила 8,3 млрд рублей, чистая прибыль — 100,9 млн. Совет директоров возглавляет Сергей Карташов.

Предприятие принадлежало Росимуществу. В 2017 году его продали на торгах московскому ООО «Центр управления недвижимостью» по начальной цене в 880 млн рублей. Компания входила в AEON Романа Троценко, но уже вскоре 80% акций завода перепродали инвестиционной компании «Волга Капитал» примерно за 700 млн рублей. В 2018—2019 годах все акции предприятия были проданы 30-летней московской предпринимательнице Лилии Пономарёвой.

Женщина прежде не интересовалась промышленностью, писали СМИ. С 2012 года она владела рестораном Центрального дома литераторов в Москве, а с 2014-го — антикварной галереей «Наше наследие». В 2017—2018 годах Пономарёва владела 60% ООО «РК-инвестмент», связаной с симферопольской «Темиринвест групп» бывшего вице-премьера Крыма Рустема Темиргалиева. Сейчас Пономарёвой, по данным «Контур.Фокус», также принадлежит ООО «Русли Экспорт», созданное в конце 2022 года для торговли зерном, мукой и табаком.

