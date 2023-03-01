Подстреленный коллегой у военкомата омский полицейский умер в больнице

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Сотрудник омской полиции, в которого выстрелил его коллега, скончался. МВД объявляло внутреннюю проверку.

24-летний сотрудник полиции, которого ранил коллега в Калачинске, скончался в больнице. Об этом сообщил «СуперОмск» без ссылки на источник. В пресс-службе УМВД по Омской области подтвердили информацию.

Напомним, сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району выстрелил в напарника из табельного оружия вечером 27 февраля. По версии полиции, выстрел был «непроизвольным». Пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости.

Мужчины находились у здания Калачинского военкомата, где «охраняли общественный порядок».

СК пока не сообщал о возбуждении уголовного дела.

Начальник УМВД по Омской области Вячеслав Крючков назначил служебную проверку. В ведомстве обещали, что привлекут «к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения» стрелявшего полицейского, его руководителей и сотрудников, ответственные за служебную подготовку.