Женщина погибла при обрушении предназначенного под снос дома в Красноярске

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В Красноярске обрушился двухэтажный дом. Известно об одном погибшем.

«В Красноярске на улице Дальневосточная произошел обвал кровли в двухэтажном деревянном доме, предназначенном под снос», — сообщили в ГУ МЧС по региону 1 марта.

Под завалами нашли труп женщины.

На месте работают 33 человека и девять единиц техники.