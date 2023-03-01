Женщина погибла при обрушении предназначенного под снос дома в Красноярске
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В Красноярске обрушился двухэтажный дом. Известно об одном погибшем.
«В Красноярске на улице Дальневосточная произошел обвал кровли в двухэтажном деревянном доме, предназначенном под снос», — сообщили в ГУ МЧС по региону 1 марта.
Под завалами нашли труп женщины.
На месте работают 33 человека и девять единиц техники.
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