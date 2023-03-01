Новосибирская студентка разработала устройство для прослушки органов

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Студентка факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработала прибор, который поможет прослушивать органы пациентов. Устройство можно использовать в пульмонологии, кардиологии и других медицинских направлениях. Кроме того, оно поможет в работе врачам с нарушением слуха. Скоро прибором начнут пользоваться студенты-медики во время прохождения практики.

«Основная цель была связать свое хобби и научную деятельность. Я с детства занимаюсь музыкой, играю на скрипке, поэтому мне захотелось связать разработку со звуками. Тогда и пришла идея модифицировать звуковое медицинское устройство для аускультации. Это прибор, который помогает прослушивать внутренние органы: органы дыхательной системы, сердце, кишечник, крупные сосуды. Другими словами, электронный стетофонендоскоп. От механического он отличается тем, что есть блок усиления звука, то есть электронный прибор звучит гораздо громче стандартного устройства, и можно регулировать громкость. Еще существует функция фильтрации звука, чтобы прослушивать определенный частотный диапазон и выслушивать нужный орган. Например, есть полосовой фильтр с диапазоном от 200 до 500 Гц — через него идет прослушивание дыхательных звуков, а также более расширенный диапазон от 0 до 1000 Гц», — рассказала главный разработчик проекта Татьяна Желудева.



По ее словам, питание устройства обеспечивает встроенный аккумулятор. Сам прибор состоит из блока, внутри которого происходит усиление и фильтрация звука. Снаружи блока можно регулировать громкость и выбирать режимы прослушивания. Есть разъемы для подключения внешних устройств: наушников, проводов для компьютеров и телефонов. Установлена трубка с частью стетофонендоскопа с акустической головкой, через которую воспринимаются звуки внутренних органов.

Благодаря подключению к компьютеру можно будет записывать звуки, визуализировать их частотный спектр, а также отправлять данные врачам или в определенные медицинские учреждения.

«Изначально я и выбрала как целевую аудиторию врачей-терапевтов и врачей общей практики. Устройство можно использовать в пульмонологии, кардиологии и других медицинских направлениях, где нужно прослушать органы человека. Еще прибор подойдет медицинским работникам с нарушением слуха, либо при работе в шумной обстановке, когда труднее распознавать звуки при аускультации. Благодаря фильтрации внешний шум можно подавлять. Прибором могут пользоваться и сами пациенты, например, пожилые люди, которым нужно отслеживать частоту сердечных сокращений», — добавила Желудева.

Сейчас разработкой заинтересовался Новосибирский государственный медицинский университет. Устройство проходит доработку и скоро будет тестироваться в испытательном режиме: студенты-медики проверят качество звуков, соберут базу данных и оценят удобство прибора в применении.