Два человека погибли в ДТП с автобусом сообщением Новосибирск-Семипалатинск в Алтайском крае

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Столкновение пассажирского автобуса сообщением Новосибирск-Семипалатинск и грузового автомобиля произошло в Алтайском крае на трассе А-322. От полученных травм скончались два пассажира автобуса.

Столкновение пассажирского автобуса сообщением Новосибирск-Семипалатинск и грузового автомобиля произошло в Алтайском крае на трассе А-322. От полученных травм скончались два пассажира автобуса.

По данным МВД, 2 марта в 03:50 (алт) в Рубцовском районе на 267 км автодороги А-322 (Барнаул-Рубцовск-граница Казахстана) автобус King Long выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной МАН с прицепом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и два пассажира получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении полиции.

По данным МЧС, автобус ехал из Новосибирска в Семипалатинск.