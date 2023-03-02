Два человека погибли в ДТП с автобусом сообщением Новосибирск-Семипалатинск в Алтайском крае
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Столкновение пассажирского автобуса сообщением Новосибирск-Семипалатинск и грузового автомобиля произошло в Алтайском крае на трассе А-322. От полученных травм скончались два пассажира автобуса.
Столкновение пассажирского автобуса сообщением Новосибирск-Семипалатинск и грузового автомобиля произошло в Алтайском крае на трассе А-322. От полученных травм скончались два пассажира автобуса.
По данным МВД, 2 марта в 03:50 (алт) в Рубцовском районе на 267 км автодороги А-322 (Барнаул-Рубцовск-граница Казахстана) автобус King Long выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной МАН с прицепом.
«В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и два пассажира получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении полиции.
По данным МЧС, автобус ехал из Новосибирска в Семипалатинск.
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