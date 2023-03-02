Четверо новосибирцев погибли в «спецоперации». Трое были в ЧВК «Вагнер»

Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. В Бердске и двух районах прошли похороны членов ЧВК «Вагнер», в еще одном прощаются с награжденным орденом мужества.

Уроженец села Верх-Каргат Евгений Малоховский погиб в «спецоперации», сообщила администрация Здвинского района во «ВКонтакте». Он родился в 1993 году, награжден орденом мужества посмертно.

Кроме того, государственная «Чулымская газета» сообщила о гибели 42-летнего Евгения Дамма. «Служил Евгений в ЧВК „Вагнер“, погиб 8 февраля 2023 года», — пишет издание.

В Сузунском районе прошли похороны Сергея Ломова, который, по словам местного военкома Василия Радаева, «добровольно встал на защиту своего Отечества в составе ЧВК „Вагнер“» и «до конца выполнил свой гражданский долг».

Мэрия Бердска рассказала о смерти 24-летнего Алексея Акатова, который «в ноябре 2022 года ушел добровольцем в зону спецоперации». Он служил в составе ЧВК «Вагнер», утверждает «Царьград».

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 149−150.