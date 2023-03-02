Более 40 сотрудников новосибирского государственного лесхоза остались без зарплаты

© yandex.ru/maps. Венгерово
Более 40 сотрудников новосибирского государственного лесхоза остались без зарплаты
02 Мар 2023, 07:47

Десятки сотрудников одного из государственных лесхозов в Новосибирской области не получали зарплату. Пришлось вмешаться прокуратуре.

43 сотрудника ГАУ «Венгеровский лесхоз» не получили зарплату свыше 1,7 млн рублей в ноябре-декабре 2022 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 2 марта.

«После вмешательства прокуратуры района руководством ГАУ НСО „Венгеровский лесхоз“ при содействии министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области приняты меры к восстановлению хозяйственной деятельности предприятия, заключены договоры на поставку продукции, что позволило в полном объеме погасить задолженность по заработной плате», — рассказали в ведомстве.

В отношении бывшего директора предприятия составлен протокол по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата зарплаты).

ГАУ «Венгеровский лесхоз» учреждено новосибирским правительством. Госпредприятие до конца января 2023 года возглавлял Евгений Инкин. Он же некоторое время был директором муниципальных предприятий Венгеровского района «Автовокзал» и «Центр по обслуживанию пассажиров».


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