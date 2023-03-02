Красноярка предложила провести шествие по городу в противогазах из-за плохой экологии

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Красноярский экономический форум нужно переименовать в «экологический», заявила местная жительница. Она предложила провести шествие в противогазах по городу и обратилась к мэру.

«Пора переименовать КЭФ в Красноярский Экологический Форум и провести экошествие в противогазах 8 марта. Обратилась к мэру за поддержкой „Первого экологического шествия в противогазах“ численностью до 300 человек. Экошествие в защиту здоровья детей миллионного Красноярска», — сообщила местная жительница Галина Магергут во «ВКонтакте».

Женщина напомнила, что Красноярск возглавил рейтинг самых грязных городов мира, и только в феврале здесь несколько раз объявляли режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ или режим «черного неба»).

«В период объявления НМУ мои дети вынуждены оставаться дома по 3−4 дня подряд, не выходить на улицу, так как это сказывается на здоровье. Поднимается температура без каких либо иных симптомов. Я общаюсь со множеством родителей, у них разные профессии, но проблема общая — здоровье детей из-за красноярского воздуха и режима черного неба. И таких случаев тысячи», — подчеркнула Магергут.