Мобилизованный новосибирский бурильщик скважин погиб в «спецоперации»

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Мобилизованный новосибирский бурильщик скважин погиб в «спецоперации»
03 Мар 2023, 06:36

Количество убитых в «спецоперации» мобилизованных новосибирцев продолжает расти. В Куйбышеве похоронили бурильщика скважин.

37-летний уроженец Барабинского района Новосибирской области Александр Афанасьев погиб в «спецоперации». Об этом сообщила администрация Куйбышевского района в своем телеграм-канале.

Известно, что Афанасьев учился в школе в Куйбышеве, окончил вечернюю школу и получил водительские права. Более 12 лет он работал бурильщиком на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, но 26 сентября 2022 года его мобилизовали на должность водителя мотострелковой роты. 25 января 2023-го он был убит.

Таким образом, известно уже о 23 погибших мобилизованных из Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 150−151.


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