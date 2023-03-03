Гостиница с рестораном сгорели в Омске

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Гостиница с рестораном сгорели в Омске
03 Мар 2023, 10:00

Гостиничный комплекс выгорел в Омске. В нем также был ресторан.

Ресторанно-гостиничный комплекс «Фан-Фан» загорелся в Омске на улице Авиационная.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались два человека из числа персонала, сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Общая плошадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров. Открытое горение смогли ликвидировать.

В здании, по данным сервиса «2ГИС», находятся отель, ресторан и пивоварня Фан beer. Одноименные компании, по данным сервиса «Контур.Фокус», связаны с омским бизнесменом Артемом Оганяном.


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