Гостиница с рестораном сгорели в Омске
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Гостиничный комплекс выгорел в Омске. В нем также был ресторан.
Ресторанно-гостиничный комплекс «Фан-Фан» загорелся в Омске на улице Авиационная.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались два человека из числа персонала, сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
Общая плошадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров. Открытое горение смогли ликвидировать.
В здании, по данным сервиса «2ГИС», находятся отель, ресторан и пивоварня Фан beer. Одноименные компании, по данным сервиса «Контур.Фокус», связаны с омским бизнесменом Артемом Оганяном.
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