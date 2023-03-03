Власти выставят на торги микрорайон Новосибирска

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Власти выставят на торги микрорайон Новосибирска
03 Мар 2023, 10:16

Пять крупных участков выставят на торги под застройку в Новосибирске. Региональное правительство обещает, что земля будет с подготовленной инфраструктурой.

Пять участков общей площадью более 40 га выставят на конкурсы в микрорайоне Клюквенный Калининского района Новосибирска. Об этом сообщили в региональном правительстве 3 марта.

Оператором «Клюквенного» стало учрежденное региональным правительством «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Власти уверяют, что из областного бюджета потратят 7 млрд рублей на на развитие инфраструктуры микрорайона.

«Заключены договоры с сетевыми организациями об обеспечении будущего микрорайона водой, водоотведением, электроэнергией и теплом, — рассказали в пресс-службе правительства. — Кроме того, заключены договоры на проектирование инженерных сетей и внутриквартальных дорог, а также основной транспортной артерии, которая напрямую соединит микрорайон с городом — продление ул. Богдана Хмельницкого через микрорайон „Клюквенный“ до Северного обхода».

Чиновники хотят объявить конкурсы на право субаренды. Общая площадь Клюквенного составит 200 га, планируется построить более 1 млн кв. метров жилья.


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