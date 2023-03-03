Мэрия Новосибирска потребовала снести Carl`s Jr в Первомайском сквере

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Мэрия Новосибирска потребовала снести Carl`s Jr в Первомайском сквере
03 Мар 2023, 12:57

Власти Новосибирска захотели снести ресторан быстрого питания Carl`s Jr в самом центре города. Это одна из четырех точек сети в Сибири.

Мэрия Новосибирска подала иск к ООО «Пилот» о расторжении договора аренды земельного участка и освобождении его части. Документы опубликованы на сайте арбитража.

В материалах не указано, какого именно участка касается спорный договор. Но, по данным общественника Евгения Митрофанова, речь идет о территории Первомайского сквера, где стоит ресторан Carl’s Jr.

По данным публичной кадастровой карты, здание Carl’s Jr у фонтана в сквере не зарегистрировано как капитальное строение.

ООО «Пилот», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Владимиру Басову. Фирму возглавляет Александр Калягин.

В Новосибирске остался только один Carl’s Jr. Еще два заведения есть в Норильске, одно — в Чите.

Ранее администрация города через суд добилась сноса здания ресторанов «Перчини» и Park Cafe в том же Первомайском сквере как самовольной постройки. Но приставы так и не исполнили решение. В конце 2022 года мэр Анатолий Локоть говорил, что обсуждается возможность передачи площадей муниципалитету, а исполнительный лист о сносе был отозван.


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