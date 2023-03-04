Сотни коров погибли в Новосибирской области от голода. Фото

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В Новосибирской области погибли сотни коров. Прокуратура потребовала ввести режим ЧС.

Более 500 коров погибло в поселке Новые Решёты Кочковского района. Кроме того, официально известно о гибели около 100 особей в Шайдурово Ордынского района, но местные жители говорят, что трупов в Шайдуров может быть значительно больше.

Читатель прислал Тайге.инфо фотографии из Шайдурово. На них видно, что трупы коров лежат и в помещениях, и на улице.

В Ордынском районе режим повышенной готовности из-за гибели скота ввели еще в середине февраля. На тот момент, по слова главы района Олега Орла, умерли 73 особи, еще десятки трупов лежали под снегом.

«Коровы принадлежали „Торгсибагро“, а потом через конкурсное производство они перешли предприятию „Покровское“, — говорил Орёл „НДН.инфо“. — У организации есть филиал в Кочковском районе, он основной. Собственники вообще находятся в Алтайском крае, и в последнее время представитель от них на связь с нами не выходит».

Коровы погибли из-за нехватки кормов.

При этом на сайте «Авито» есть объявление о продаже туш крупного рогатого скота в Ордынском районе на «корм животным», обратили внимание местные жители, написавшие Тайге.инфо «Большой объем», — уточнил автор объявления.

В Кочковском районе та же ситуация. Там еще в ноябре 2022 года было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «д» ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, в отношении нескольких животных). 3 марта 2023-го региональная прокуратура объявила о несанкционированных свалках трупов животных в Новорешетовском сельсовете.

«Внесено представление главе района о необходимости незамедлительного принятия мер по ликвидации биологических отходов с территории муниципального образования, для реализации которых последнему предложено ввести режим ЧС на территории Новорешетовского сельсовета», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Пока на сайте администрации Кочковского района нет сообщений о бедствии. В ее телеграм-канале единственный мартовский пост посвящен «новой волне панических сообщений»: «По всей стране в мессенджерах и соцсетях обсуждают отравленные пробники духов, нашествие холеры на регионы РФ и взрывоопасные предметы на улицах, которые оставляют украинские диверсанты. Всё это фейки, которые вбрасывают в соцсети для того, чтобы вызвать у населения панику».

Коровы в Кочковском районе также могут принадлежать ООО «Покровское».

Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрирована в селе Красная Сибирь. Она принадлежит Марине Переверзевой, у которой алтайский ИНН. Она же владеет десятком компаний в Алтайском крае, в том числе в сельском хозяйстве.

UPD: Количество погибших коров в Новых Решётах выросло до 550, сообщил правительственный сайт Vn.ru. В связи с этим обновлен текст.

Тайга.инфо