Жены и сестры иркутских мобилизованных Путину: «Помогите спасти тех, кого еще можно спасти»

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Родственницы мобилизованных жителей Иркутской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти мужчин. Тех, несмотря на несколько обращений к Путину, могли отправить «на штурм», а не в территориальную оборону, как обещали прежде.

Жёны и сёстры иркутских мобилизованных из полка №1439 записали видеообращение к президенту. Его опубликовали «Осторожно, новости» и «Люди Байкала».

Родственницы рассказали, что иркутян отправили в одно из сел на «Авдеевском направлении». Ранее СМИ сообщил, что мобилизованных, которые несколько раз жаловались на свое командование, «отправили на штурм».



«Буквально вчера ночью [обращения были опубликованы поздно вечером 3 марта] каким-то чудом [мобилизованные] смогли дозвониться до нас, — рассказали женщины на видео. — Сейчас они находятся под обстрелом ВСУ в окружении. <...> Наши мужчины несколько дней без еды и воды».

По словам женщин, уже «уже есть раненые и погибшие», а командование якобы запрещает покидать позиции.

«Помогите спасти тех, кого еще можно спасти. Посодействуйте в направлении к ребятам дополнительных сил или в эвакуации, — обратились родственницы мобилизованных к Путину. — Мы верим, что только вам под силу спасти наших отцов, мужей, братьев, сыновей. Пожалуйста, помогите».

Впрочем, в феврале мобилизованные из Иркутской области уже трижды просили Путина вернуть их из штурмовиков в тероборону. В одном из заявлений они рассказали, что их их передали под командование ДНР и могут расстреливать за отказ идти в штурмовики. Третье обращение военнослужащих их жены отправили в онлайн-приемную Главной военной прокуратуры. Губернатор Игорь Кобзев уверял, что держит ситуацию на контроле.