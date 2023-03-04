Землетрясение произошло на границе Тувы с Монголией
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Землетрясение произошло в Монголии около границы с Тувой. Интенсивность в эпицентре достигла 7,3 балла.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе аймака Хувсыгел в Монголии. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН 4 марта.
Эпицентр находился примерно в 30 км к востоку от границы Тувы.
Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 7,3 балла.
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