Землетрясение произошло на границе Тувы с Монголией

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Землетрясение произошло на границе Тувы с Монголией
04 Мар 2023, 09:31

Землетрясение произошло в Монголии около границы с Тувой. Интенсивность в эпицентре достигла 7,3 балла.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе аймака Хувсыгел в Монголии. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН 4 марта.

Эпицентр находился примерно в 30 км к востоку от границы Тувы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 7,3 балла.


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