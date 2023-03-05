Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 365

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

11:20 Правительство Китая планирует ускорить программу модернизации Народно-освободительной армии и усилить боевую подготовку войск. Об этом говорится в докладе правительства, опубликованном на открытии первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

«Необходимо всесторонне усиливать управление военным делом, упрочивать и преумножать результаты реформы национальной обороны и вооруженных сил, улучшать комплексное планирование работы по ведению военной борьбы, армейскому строительству и боевой подготовке и при выполнении задач ускорять реализацию важнейших программ по укреплению национальной обороны», — сказано в докладе (перевод от ТАСС).

09:35 Военные из 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота отказались участвовать в «спецоперации» «по убеждениям совести», следует из шести рапортов, опубликованных «7×7». Всего, по сведениям издания, речь может идти об около 20 заявлениях. Мужчины попросили командование уволить их в связи с невыполнением условий контракта (пункт «в» ч. 2 ст. 51 ФЗ «О военной службе»).

«По своим морально-этическим убеждениям, для меня невозможно дальнейшее прохождение военной службы и участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции», — сказано в рапортах.

Бригада была сформирована в Крыму. Сейчас, как утверждает собеседник издания среди военнослужащих, солдатам запретили ходить в отпуск. Командование стало проверять все посылки. «Говорят, что алкоголь образовал в головах язвы из-за которых туда попадают дурные мысли», — процитировал контрактник руководство подразделения.

Главное на утро 5 марта



• Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма» (ст. 354.1 УК) против «неустановленных» сотрудников общества Мемориал*, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Якобы правозащитники включали в списки репрессированных лиц тех людей, «которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны». Никаких примеров государственное агентство не привело.

«Никаких официальных документов или запросов никто в Мемориале не получал, — подчеркивается в телеграм-канале Мемориала. — Нам неизвестно, насколько эта информация правдива. Что мы знаем точно — это что юрлицо того самого «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал""* было ликвидировано решением Верховного суда 28 февраля 2022 года — а 5 апреля того же года вычеркнуто из ЕГРЮЛ. Так что устанавливать сотрудников действительно непросто — их нет!»

• Уголовное дело о повторной «дискредитации» ВС РФ завели в отношении 52-летнего томича Леонида Рыбакова из-за комментария во «ВКонтакте» про генерала Сергея Суровикина, сообщили Сибирь. Реалии*.

В декабре пользователь с ником Pozyvnoy Chinese опубликовал на странице Рыбакова фотографию Суровикина с припиской «министр энергетики Украины». Мужчина оставил под постом два комментария, среди которых: «Упырей ненадолго отвязывают от койки. Любуйтесь во всей красе». Весной 2022 года томича уже штрафовали на 40 тыс. рублей по административному делу о «дискредитации» ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП), кроме того, сейчас его судят по делу о «призывах к экстремизму» (ст. 280 УК) за пост во «ВКонтакте».

• Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов посоветовал российским компаниями закупать системы противовоздушной обороны для защиты от украинских беспилотников.

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты», — сказал депутат в эфире у Владимира Соловьёва.

Единоросс, родившийся в немецком Веймаре, считает, что с учетом размеров страны «всегда найдется лазейка», через которую на территорию РФ сможет залететь ударный беспилотник.

• СК начал проверку по факту избиения конвоиром арестованного администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, сообщила группа его поддержки.

«Конвоир нанес множественные удары дубинкой по голове и ребрам, сильно затянул наручники (остались гематомы на запястьях), угрожал изнасилованием, — говорилось в сообщении канала поддержки Иванова. — Формальной причиной стал отказ Димы давать руки для заковывания в наручники в тот момент, когда адвокат Мария Эйсмонт еще общалась с судьёй. Из-за этого конвоир вызвал подкрепление по рации и Диму уволокли в конвойное помещение».

Студента, напомним, арестовали в июне 2022 года. По версии следствия, он распространял в телеграм-канале «Протестный МГУ» «заведомо ложную» информацию о действиях ВС РФ в Украине (ч. 2 ст. 207.3 УК). Прокурор попросил назначить ему 9 лет колонии.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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