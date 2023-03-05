Двадцатилетний молодой человек пропал под Новосибирском

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Двадцатилетний молодой человек пропал под Новосибирском
05 Мар 2023, 07:49

20-летний парень пропал в под Новосибирском. Его последний раз видели в поселке Приобский.

20-летний Максим Ткачук пропал в поселке Приобский Кудряшовского сельсовета. С 18 февраля его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

«Молодой человек снимает квартиру с соседом. В начале февраля сообщил родным, что поедет на заработки в Барнаул и вернется через две недели», — рассказала «КП-Новосибирск» руководитель пресс-службы «Лизы Алерт» Ольга Бобкова.

Рост пропавшего — 170 см. У него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку с меховым воротником, черную толстовку, черные штаны, темно-серые кроссовки. У него был черный рюкзак.


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