Еще трое мобилизованных новосибирцев погибли в «спецоперации»

© vk.com/ordynskiy_nso. Леонид Глинский и Андрей Сараев (справа)
Еще трое мобилизованных новосибирцев погибли в «спецоперации»
05 Мар 2023, 10:20

Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Прошли похороны сразу троих мобилизованных Кремлём.

34-летний сержант Андрей Сараев и 24-летний рядовой Леонид Глинский погибли в «спецоперации» 6 и 13 февраля соответственно. Об этом сообщили в официальной группе администрации Ордынского района Новосибирской области во «ВКонтакте».

«Оба военнослужащих были призваны по мобилизации 25 сентября 2022 года», — подчеркнули в администрации.

Кроме того, мэрия Бердска объявила о гибели 37-летнего мобилизованного Алексея Махмутова. До того, как его забрали в армию, он работал на Бердском электромеханическом заводе.

Таким образом, известно уже о 26 погибших мобилизованных из Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 153−154.


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