Расследование депутата горсовета Новосибирска о скандальной «концессии» поликлиник

© Тайга.инфо
Расследование депутата горсовета Новосибирска о скандальной «концессии» поликлиник
05 Мар 2023, 10:45

Тайга.инфо поговорила с депутатом горсовета Новосибирска Александром Бурмистровым о его расследовании договора новосибирского правительства на строительство семи поликлиник. Редакция обсудила роль губернатора-единоросса Андрея Травникова в этой скандальной схеме.

Расследование Бурмистрова о странностях договора на строительство семи поликлиник в Новосибирске набрало уже более 350 тыс. просмотров. Напомним, что правительство области заключило соглашение с «Седьмой концессионной компанией», подконтрольной группе «ВИС». Тайга.инфо обсудила с депутатом, что он узнал.

В «Огоньке Тайги» смотрите:

  • Почему стоимость поликлиник для налогоплательщиков области выросла в разы.

  • Какой смысл в том, чтобы «в одном лоте» было и проектирование, и строительство поликлиник, и закупка медицинского оборудования. Почему здания остаются в руках частного партнера, а медоборудование сразу переходит в собственность областного минздрава.

  • Почему из семи поликлиник активно строится только три.

  • Как получилось, что условия концессии существенно изменились после того, как она была уже заключена, и куда смотрит ФАС.

  • Почему вклад бюджета в договор постоянно растет, а вклад частного «инвестора» пока существенно меньше обещанного.

  • Зачем вообще нужно «государственно-частное партнерство» и заемные деньги под проценты, если в бюджете был профицит в размере 15 млрд рублей.

  • Какой доход может быть от государственных поликлиник, будут ли там платные услуги. Почему квадратный метр поликлиники в Краснообске оказался в два раза дешевле, чем в Новосибирске по сомнительному соглашению с «ВИС».

  • Роль губернатора в договоре по поликлиникам и его реакция на возмущение депутатов.

По словам Бурмистрова, пока не ему не удалось пообщаться хотя бы с одним депутатом или чиновником, который лично поддерживал бы схему по поликлиникам, и считающего, что это «партнерство» идет на пользу региону.


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