Тело 14-летнего подростка нашли в Верх-Туле

Тело подростка нашли в поселке Верх-Тула под Новосибирском. Местные власти говорят о самоубийстве.

«В нашем районе случилось большое горе — суицид подростка. Идет следствие, с семьей работают специалисты», — сообщили в администрации Новосибирского района 5 марта.



По данным телеграм-канала «АСТ-54», погибшего было 14 лет. Якобы при нем найдена записка. Судя по опубликованному видео, тело было в лесном массиве.

Утверждается, что подросток жил с отцом и бабушкой.