Тело 14-летнего подростка нашли в Верх-Туле

05 Мар 2023, 15:07

Тело подростка нашли в поселке Верх-Тула под Новосибирском. Местные власти говорят о самоубийстве.

«В нашем районе случилось большое горе — суицид подростка. Идет следствие, с семьей работают специалисты», — сообщили в администрации Новосибирского района 5 марта.

По данным телеграм-канала «АСТ-54», погибшего было 14 лет. Якобы при нем найдена записка. Судя по опубликованному видео, тело было в лесном массиве.

Утверждается, что подросток жил с отцом и бабушкой.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться» Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться»
Последние материалы
05 Мар, 15:07
Тело 14-летнего подростка нашли в Верх-Туле
05 Мар, 10:45
Расследование депутата горсовета Новосибирска о скандальной «концессии» поликлиник
05 Мар, 10:20
Еще трое мобилизованных новосибирцев погибли в «спецоперации»
05 Мар, 09:52
Строители школы, которую открывал министр просвещения РФ в Чите, не получили зарплату и разрушили ее потолок
05 Мар, 07:49
Двадцатилетний молодой человек пропал под Новосибирском
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования