Тело 14-летнего подростка нашли в Верх-Туле
05 Мар 2023, 15:07
«В нашем районе случилось большое горе — суицид подростка. Идет следствие, с семьей работают специалисты», — сообщили в администрации Новосибирского района 5 марта.
Тело подростка нашли в поселке Верх-Тула под Новосибирском. Местные власти говорят о самоубийстве.
«В нашем районе случилось большое горе — суицид подростка. Идет следствие, с семьей работают специалисты», — сообщили в администрации Новосибирского района 5 марта.
По данным телеграм-канала «АСТ-54», погибшего было 14 лет. Якобы при нем найдена записка. Судя по опубликованному видео, тело было в лесном массиве.
Утверждается, что подросток жил с отцом и бабушкой.
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