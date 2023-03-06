Новосибирская «Золотая корона» объяснила отказ переводов с карт банков под санкциями

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Новосибирский сервис «Золотая корона» ограничил денежные переводы с карт крупнейших банков за рубеж. Он оставался одним из самых популярных способов вывода средств из России.

«Золотая корона» ограничила переводы с карт «Тинькофф», «Сбера» и «Альфа-банка». Это связано с риском нарушения санкций, объяснили РБК в «Золотой короне».

«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран», — отметили в компании.

«Золотая корона» позволяет переводить деньги из России и других стран в десяток государств (в том числе Китай, Турцию и Казахстан) в различных валютах — долларах, евро, рублях и местных валютах.

Всего под санкциями Евросоюза и США находятся более 20 российских банков. Кроме «Тинькоффа», «Сбера» и «Альфа-банка», это ВТБ, Росбанк, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, «Уралсиб», МТС-банк, новосибирский «Левобережный», Ланта-банк и другие.

«Золотая корона» — это платежная система, разработанная новосибирской компанией «Центр финансовых технологий» (ЦФТ).