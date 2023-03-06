Житель Иркутской области полтора года измывался над маленькой падчерицей

06 Мар 2023, 08:32

Житель Иркутской области признан виновным в истязаниях и избиении маленькой падчерицы. Он получил шесть лет колонии.

Куйтунский районный суд признал виновным 28-летнего мужчины в истязании несовершеннолетней (пункт «г» ч. 2 ст. 117 УК) и в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт «б» ч. 2 ст. 111 УК). Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области 6 марта.

«Суд установил, что в 2020—2021 годах подсудимый систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия, причиняющие боль, моральные и душевные переживания его малолетней падчерице, 2018 года рождения, — рассказали в ведомстве. — В 2021 году он причинил девочке тяжкий вред здоровью в виде перелома бедренной кости».

Издевательства продолжали полтора года, уточнили в пресс-службе управления СК РФ по Иркутской области.

Мужчина отрицал вину. Суд приговорил его к 6 годам колонии общего режима.

Кроме того, районный суд признал мать девочки виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (по ст. 156 УК). У нее забрали дочь, которую отдали под опеку родственникам.

К дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц системы профилактики.


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