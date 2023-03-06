Жителям взорвавшейся в Новосибирске пятиэтажки выставили счета за газ

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Жителям дома, разрушенного при взрыве газа в Новосибирске, выставили счета за газоснабжение. Более того, на сайте областного фонда ЖКХ утверждается, что здание будут ремонтировать, хотя власти обещали снести его.

Жителям пятиэтажки на улице Линейная,39, часть которой была уничтожена из-за взрыва газа 9 февраля, выставили счета за услуги ЖКХ за февраль. Копии счетов читатели прислали Тайге.инфо.

Среди услуг, которые требуется оплатить, оказалось и газоснабжение, деньги за которое требует ООО «Новосибирскоблгаз».

ООО «Новосибирскоблгаз» возглавляет Татьяна Пьянова. Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит ЗАО «Сибрегионгаз». Эту компанию возглавляет Дмитрий Липпа, который долгое время был гендиректором ГК «Газойл», учрежденной известным алтайским бизнесменом Евгением Вдовиным. Среди учредителей «Сибрегионгаза» есть барнаулец Иван Евгеньевич Вдовин.



Евгений Вдовин в 2004 году стал депутатом заксобрания Алтайского края, работал в одном созыве с влиятельным бизнесменом и политиком Анатолием Банных. В 2006 году Вдовин стал замглавы Сибирского управления Ростехнадзора, в 2008-м его уволили. Он связан с десятками компаний на Алтае.

Кроме того, счета жителям взорванного дома выставили за вывоз мусора, горячую воду, отопление и капитальный ремонт. Деньги на капремонт, напомним, собирает подконтрольный региональному правительству Фонд модернизации ЖХК во главе с экс-министром ЖКХ Евгением Кимом.

Жители дома по улице Линейная также заметили, что на сайте Фонда модернизации ЖКХ состояние их пятиэтажки изменилось на «аварийное», а в разделе о капремонте сказано о планах краткосрочного ремонта фасада на 2024 и 2025 год и долгосрочного капитального ремонта на последующие годы.

При этом после взрыва мэр Анатолий Локоть подписал постановление о признании дома аварийным и не подлежащим восстановлению, а правительство области утверждало, что выделило около 335,5 млн рублей на переселение жителей.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке произошел утром 9 февраля, частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигурантами стали 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун. По версии следствия, они за несколько дней до взрыва могли чинить газовые плиты в доме, представляясь сотрудниками омского ООО «Межрегионгаз Сервис». Они отрицают вину. Суд отправил их СИЗО.

Всего, по данным мэрии, с учетом арендаторов в доме проживал 161 человек.