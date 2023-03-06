Срочник из Новосибирска ранен при стрельбе в Курской области

© autofinancenews.net
Срочник из Новосибирска ранен при стрельбе в Курской области
06 Мар 2023, 09:43

Срочник расстрелял двоих сослуживцев в Курской области, утверждают СМИ. Среди пострадавших оказался новосибирец.

Военнослужащий по призыву устроил стрельбу в воинской части на территории Суджанского района Курской области, сообщают Baza и ASTRA 6 марта. Инцидент произошел в расположении 37-й мотострелковой бригады, временно дислоцированной там.

По данным телеграм-каналов, 22-летний срочник стоял в карауле ночью и заметил движение. Он крикнул «Стой, кто идёт?», но ему никто не ответил. Тогда он открыл стрельбу из автомата Калашникова.

На месте погиб 19-летний срочник из Татарстана. Пострадал 22-летний призывник из Новосибирска. Он находится в больнице, пишет ASTRA.

Суджанский район Курской области находится на границе с Украиной.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться» Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться»
Последние материалы
06 Мар, 13:31
Суд на треть сократил срок для лидера фракции КПРФ в иркутском заксобрании
06 Мар, 12:59
Мужчина пытался застрелить пенсионерку в Новокузнецке и поджег многоквартирный дом. Сообщалось о взрыве гранаты
06 Мар, 12:02
Кто отменял выборы мэров Новосибирска и Кольцово. Список
06 Мар, 11:22
Кузбасского журналиста приговорили к исправительным работам по делу о «фейках» про ВС РФ
06 Мар, 09:43
Срочник из Новосибирска ранен при стрельбе в Курской области
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования