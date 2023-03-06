Срочник из Новосибирска ранен при стрельбе в Курской области

© autofinancenews.net

Срочник расстрелял двоих сослуживцев в Курской области, утверждают СМИ. Среди пострадавших оказался новосибирец.

Военнослужащий по призыву устроил стрельбу в воинской части на территории Суджанского района Курской области, сообщают Baza и ASTRA 6 марта. Инцидент произошел в расположении 37-й мотострелковой бригады, временно дислоцированной там.

По данным телеграм-каналов, 22-летний срочник стоял в карауле ночью и заметил движение. Он крикнул «Стой, кто идёт?», но ему никто не ответил. Тогда он открыл стрельбу из автомата Калашникова.

На месте погиб 19-летний срочник из Татарстана. Пострадал 22-летний призывник из Новосибирска. Он находится в больнице, пишет ASTRA.

Суджанский район Курской области находится на границе с Украиной.