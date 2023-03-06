Мужчина пытался застрелить пенсионерку в Новокузнецке и поджег многоквартирный дом. Сообщалось о взрыве гранаты

© t.me/incident_kuzbass

Житель Новокузнецка ворвался в квартиру пенсионерки с ружьем и канистрой горючего. Очевидцы говорили о возможном взрыве гранаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

65-летний мужчина пришел в квартиру бывшей сожительницы в одном из многоквартирных домов Новокузнецка на улице Советской Армии. Он выстрелил из самодельного ружья в 70-летнюю мать женщины, сообщили в СК РФ по Кемеровской области 6 марта.

«Затем жильцы дома обнаружили в квартире пожар, вызвали сотрудников МЧС. Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили тело мужчины, пожилую женщину госпитализировали. <…> Предварительной причиной возгорания явилось воспламенение неустановленной горючей жидкости, которую мужчина принес с собой», — рассказали в ведомстве.

При этом, по данным «Инцидента.Кузбасс», очевидцы сообщали, что после того, как мужчина выстрелил в пенсионерку, он «взорвал гранату в помещении».

«Ударной волной его выбросило из квартиры в подъезд. При этом ещё две гранаты якобы остались у него на поясе. От взрыва выбило окна — осколки разлетелись на несколько метров на улицу. Начался пожар», — пишет телеграм-канал.

Уголовное дело возбуждено по пункту «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом).

