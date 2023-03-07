Начальника отдела полиции Красноярска обвинили в браконьерстве
© 2gis.ru. Отдел полиции №10 «Взлетка»
Начальника одного из отделов полиции Красноярска подозревают в незаконной охоте. Он вместе со знакомыми забил косулю.
Трое мужчин задержаны в районе поселка Орга по подозрению в незаконной охоте (ст. 258 УК), сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
«С места было изъято четыре единицы зарегистрированного оружия, патроны, мясо косули, а также снегоход», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемыми стали мужчины 1971 и 1978 годов рождения, а также начальник отдела полиции №10 муниципального управления МВД «Красноярское». Его фамилия не называется, но, по данным мэрии, подразделение возглавляет Руслан Лукьянов.
В МВД начали служебную проверку. Подозреваемый полицейский отстранен от исполнения обязанностей.
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