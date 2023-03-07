Начальника отдела полиции Красноярска обвинили в браконьерстве

© 2gis.ru. Отдел полиции №10 «Взлетка»
Начальника отдела полиции Красноярска обвинили в браконьерстве
07 Мар 2023, 08:33

Начальника одного из отделов полиции Красноярска подозревают в незаконной охоте. Он вместе со знакомыми забил косулю.

Трое мужчин задержаны в районе поселка Орга по подозрению в незаконной охоте (ст. 258 УК), сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

«С места было изъято четыре единицы зарегистрированного оружия, патроны, мясо косули, а также снегоход», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемыми стали мужчины 1971 и 1978 годов рождения, а также начальник отдела полиции №10 муниципального управления МВД «Красноярское». Его фамилия не называется, но, по данным мэрии, подразделение возглавляет Руслан Лукьянов.

В МВД начали служебную проверку. Подозреваемый полицейский отстранен от исполнения обязанностей.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться» Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться»
Последние материалы
07 Мар, 09:49
Тайга.инфо поднялась на рекордное место по цитируемости среди федеральных СМИ
07 Мар, 09:12
Власти решили проложить теплотрассу по участку мобилизованного новосибирца, пока тот на «спецоперации»
07 Мар, 09:11
Старший лейтенант из Сибири получил около 2,5 млн рублей за обман о заправке воздушного судна
07 Мар, 08:33
Начальника отдела полиции Красноярска обвинили в браконьерстве
07 Мар, 07:12
Теплая погода ожидается в Сибири 8 марта
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования