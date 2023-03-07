Старший лейтенант из Сибири получил около 2,5 млн рублей за обман о заправке воздушного судна

Иркутский гарнизонный военный суд оштрафовал старшего лейтенанта Антона Молчанова на 50 тыс. рублей. Он внес ложные сведения о заправке воздушного судна, а в обмен получил от начальника топливного склада около 2,5 млн рублей.

Иркутский гарнизонный военный суд 3 марта осудил старшего лейтенанта Антона Молчанова по статье о служебном подлоге (ст. 292 ч.1 УК РФ), следует из данных суда.



«Военнослужащий с целью получить денежное вознаграждение совершил служебный подлог путем внесения в документы ложные сведения о заправке воздушного судна авиационным керосином в большем количестве, чем было заправлено фактически. Документы Молчанов передал начальнику топливного склада, за что получил от него 2 464 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — пояснили в пресс-службе военных судов .

Суд назначил Молчанову 50 тыс. рублей штрафа. Деньги, полученные преступным путем, внесены в доход государства.

Ранее тот же суд за аналогичное преступление оштрафовал капитана Дмитрия Кутузова. Он внес ложные сведения о заправке воздушного судна авиационным керосином в большем количестве, чем было заправлено фактически, за что получил от начальника топливного склада 900 тыс. рублей.