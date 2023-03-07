Теплая погода ожидается в Сибири 8 марта
© pixabay.com
Теплая весенняя погода прогнозируется 8 марта на юге Западной Сибири и Красноярского края, а также в Туве, Хакасии и Забайкалье. Воздух в некоторых регионах может прогреться до +9.
«Значительно повысится температура на юге Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской областях и особенно в Алтайском крае, где прогнозируется до +9 градусов. Это очень высокая температура», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, юг Красноярского края, Хакасию и Туву ожидает +6…+8 в Международный женский день.
«Радостно 8 марта встретит и Приморский край. Там температура будет повышаться до 10−12 градусов, что на 7−8 градусов выше климатической нормы. На юге Хабаровского края тоже будет тепло — до +4 градусов, в Чите, Забайкалье — до 6−8 градусов тепла», — добавил метеоролог.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Тайга.инфо поднялась на рекордное место по цитируемости среди федеральных СМИ Власти решили проложить теплотрассу по участку мобилизованного новосибирца, пока тот на «спецоперации» Старший лейтенант из Сибири получил около 2,5 млн рублей за обман о заправке воздушного судна Начальника отдела полиции Красноярска обвинили в браконьерстве Теплая погода ожидается в Сибири 8 марта
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo