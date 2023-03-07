Теплая погода ожидается в Сибири 8 марта

© pixabay.com
Теплая погода ожидается в Сибири 8 марта
07 Мар 2023, 10:25

Теплая весенняя погода прогнозируется 8 марта на юге Западной Сибири и Красноярского края, а также в Туве, Хакасии и Забайкалье. Воздух в некоторых регионах может прогреться до +9.

«Значительно повысится температура на юге Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской областях и особенно в Алтайском крае, где прогнозируется до +9 градусов. Это очень высокая температура», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, юг Красноярского края, Хакасию и Туву ожидает +6…+8 в Международный женский день.

«Радостно 8 марта встретит и Приморский край. Там температура будет повышаться до 10−12 градусов, что на 7−8 градусов выше климатической нормы. На юге Хабаровского края тоже будет тепло — до +4 градусов, в Чите, Забайкалье — до 6−8 градусов тепла», — добавил метеоролог.


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