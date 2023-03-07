Омское УФАС оштрафовало участников картеля на поставку медоборудования стоимостью свыше 600 млн

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Омское УФАС России оштрафовало участников картеля на сумму свыше 18 млн рублей. Нарушения были обнаружены при поставке оборудования стоимостью более 634 млн рублей. Цены на технику были завышены.

Омские антимонопольщики наложили штрафы в сумме более 18 млн рублей на несколько компаний за заключение и реализацию антиконкурентного соглашения при закупке медоборудования.



В числе нарушителей в деле фигурируют министерство здравоохранения Омской области, КУ ОО «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» и поставщики медобрудования: ООО «УникХелз», ООО «Линкос МК», ООО «НикМед» и ООО «НьюМедТех».

«Нарушения выразились в достижении между сторонами антиконкурентных соглашений, в результате которых в 2020 году были заключены госконтракты на поставку медицинского оборудования на сумму свыше 634 млн рублей. Должностные лица министерства давали указания дирекции заключить контракты с конкретным поставщиком», — говорится в сообщении УФАС.

Обоснование начальной максимальной цены контрактов заказчиком в установленном порядке не проводилось, также отмечают в ФАС. Цены, по которым закупалось медоборудование, были завышены.

Как писал ngs55.ru, многомиллионный контракт с «НикМед» лег в основу уголовного дела против экс-главы регионального минздрава Ирины Солдатовой. Дело было возбуждено из-за махинаций при закупках медицинского оборудования, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением COVID-19.

Учредителями ООО «НикМед» являются Дмитрий Перинов и Константин Гусевский. Выручка компании на конец 2020 года, по данным «Контур Фокус», составила более 1 млрд рублей, а в 2021 году — 174,4 млн рублей. Фирма судилась с омским минздравом, который не хотел платить за поставку оборудования по контракту, и выиграла дело.