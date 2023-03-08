Новосибирский пилот новейшего Cу-34 погиб в «спецоперации»

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Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти пилота из Баганского района и члена ЧВК «Вагнер», тезка которого был судим за жестокое убийство.

44-летний летчик Александр Бондарев погиб в «спецоперации» 3 марта «в небе над Донбассом», сообщил «Горсайт», входящий в медиахолдинг новосибирского правительства.

Известно, что летал в зоне «спецоперации» «на новейшем самолёте Су-34». Самолет сбили над подконтрольной войскам РФ территории.

Дата и место совпадают с информацией от мэра Енакиево Романа Хроменкова, который заявил 3 марта, что «над территорией города сбит самолет». Затем официально признавалось, что речь идет именно о военном самолете. Провластные военкоры сообщали, что мог быть о сбит Су-34. Государственные СМИ утверждали, что пилоты катапультировались.

Но брат погибшего Александра Бондарева Алексей сказал «Горсайту», что «Александр принял удар своей стороной и погиб»: «Второй пилот жив, находится в госпитале с тяжелым ранением».

Кроме того, администрация Чановского района области сообщила во «ВКонтакте» о гибели Раиса Абдулова. Чиновники уточнили сайту НГС, что он служил в ЧВК «Вагнер», а сам мужчина — из аула Аялу, где осталось «два или три дома»: «Там же, в ауле, его похоронили».

Полный тезка Абдулова в 2019 году был признан виновным в жестоком убийстве своего знакомого, которому во время попойки нанес 24 удара ножом, говорится в приговоре Миасского городского суда.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 155−156.