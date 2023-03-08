Годовалый ребенок умер в новосибирской больнице после неправильных диагнозов

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Годовалый ребенок погиб в новосибирской больнице. Семья дважды обращалась в медучреждение из-за повышения температуры, но там уверяли, что не о чем волноваться. При экстренной госпитализации также поставили неверный диагноз.

«У сына резко поднялась температура, когда мы ехали из Новосибирска домой в Купино. По дороге заехали в аптеку, я взяла Диме сироп, чтобы сбить температуру. Но он не помог, поэтому как только мы приехали домой, сразу вызвали скорую», — рассказала КП-Новосибирск мама ребенка.



Но в больнице терапевт сказал, что это «обычное ОРВИ», отправил домой и рекомендовал вызвать врача на следующий день. На утром пришедший к семье медик также сказал, что волноваться не о чем. Но через 20 минут после его ухода ребенку резко поплохело.

«Мой сыночек резко посинел, губы у него стали синими. А руки были ледяными. Мы сразу же повезли ребенка в больницу», — отметила женщина.

Сына положили в реанимацию. По предварительному диагнозу местных врачей, у него был менингит. А уже через шесть часов мальчик умер.

«В итоге выяснилось, что у сына не было никакого менингита. Он умер от инфекционно-токсического шока — это выяснилось после патологоанатомического исследования», — рассказала женщина.



Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). В минздраве Новосибирской области признали, что в больнице даже не взяли анализы у ребенка.

Купинскую центральную районную больницу возглавляет Дмитрий Чурсин. В 2021 году его награждали почетной грамотой Новосибирской областной ассоциации врачей.