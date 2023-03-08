Мужчина с инфарктом умер при осмотре в бурятской больнице

Житель Бурятии умер прямо в поликлинике. У него диагностировали инфаркт, но вместо срочной госпитализации его могли отправить за документами к терапевту.

39-летний мужчина пришел на осмотр в поликлинику в поселке Заиграево (райцентр с населением около 5,5 тыс. человек). У него диагностировали инфаркт, но вместо срочной госпитализации отправили с заключением к терапевту, где он и умер, пишет «Байкал-Daily» со ссылкой на ГТРК «Бурятия».

«Пациент обратился в кабинет доврачебного осмотра с жалобами на боли в сердце. Его экстренно направили к терапевту, сделали ЭКГ в кабинете врача и оказали медицинскую помощь с предварительным диагнозом инфаркт миокарда, — сказали изданию в минздраве Бурятии. — На этапе подготовки к транспортировке в профильное учреждение у мужчины наступила остановка сердечной деятельности. Проведенные реанимационные мероприятия эффект не дали».



В МВД уточнили, что сообщение о смерти мужчины поступило 6 марта в 14:00. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.