Алтайский судья зарезал начальника цеха оборонного завода. Его не стали арестовывать

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Суд в Алтайском крае начал рассматривать уголовное дело об убийстве экс-начальника цеха Бийского олеумного завода, ветерана труда федерального значения. Обвинения предъявлены судье, которого даже не стали отправлять в СИЗО. В официальных сообщениях конфликт пытались выставить обычной пьяной ссорой, а судья настаивал на самообороне. Но материалы дела могут указывать на другое – у жертвы множественные ножевые ранения и переломы.

Бийский олеумный завод — одно из ведущих промышленных предприятий России. Он специализируется на производстве взрывчатых веществ, серной кислоты и других специализированных товаров. Это крупнейший завод в Бийске.

Одним из цехов предприятия с 1983 года руководил Анатолий Сметанников. Он устроился на завод еще несовершеннолетним, в 1974 году, потом ушел в армию, вернулся на предприятие и вскоре возглавил цех, затем, параллельно с работой, получил высшее образование. На его счету — множество почетных грамот и звание ветерана труда. В 2019 году его проводили на почетную пенсию, при этом он ушел по собственному желанию.

10 января 2022 года 66-летний Сметанников и его знакомый встретились с юристом Евгением Васюковым, который прежде работал мировым судьей в Бийске и остался судьей в отставке. Васюков до этого помог Сметанникову по одному гражданскому спору, и тот посоветовал его услуги. По показаниям того самого знакомого, Васюков и Сметанников немного выпили на встрече, а потом он отвез их домой к бывшему начальнику цеха.

Примерно через три часа — около 19:30 — тело Сметанникова найдут в его квартире с ножом в шее.

Показания

Первый рабочий день после долгих январских праздников судья в отставке Васюков планировал провести в рабочих встречах. По крайней мере, об этом он утром сказал жене по телефону, пообещав вечером приехать домой. Когда же супруга позвонила ему около 17:00, то услышала пьяный голос мужа: он сказал, что сидит в гостях и скоро приедет. Через час женщина вместе с сыном снова позвонили судье, и тот попросил его забрать из квартиры знакомого на улице Ударная, 90/1.

«Когда мы поднялись на этаж, я увидела, что на лестничной площадке около квартиры лежит на полу мой муж, дверь в квартиру была открыта, муж был без сознания. <…> [Жильцы дома] мне сообщили, что уже вызвали скорую помощь и полицию. На мой вопрос, зачем вызвали полицию, ответили, что в квартире лежит труп», — сказано в показаниях жены Васюкова (материалы дела и обвинительное заключение в отношении экс-судьи имеются в распоряжении Тайги.инфо).

На первом допросе Евгений Васюков утверждал, что не убивал Сметанникова, а с ними якобы был кто-то третий. Судья уверял, что его оглушили и дальше он ничего не помнил. Ни о какой самообороне речи не шло. Но в последующих показаниях Васюков уже говорили, что между ним и пенсионером Сметанниковым произошла «ссора», из-за того, что хозяин квартиры якобы не отпускал домой судью, с которым выпивал (хотя жена и сын Васюкова говорили следствию, что именно Сметанников называл им адрес квартиры, из которой надо было забрать выпившего Васюкова). Пенсионер, по версии судьи, «взял нож», ударил его рукояткой по голове, а затем «пытался ударить острием ножа».

Сам же Васюков говорил следователю, что «в ходе необходимой самообороны нанес несколько ударов кулаком в область головы», а затем, «перехватывая и отбирая нож, случайно причинил Сметанникову ранения в области шеи». Затем, как уверял судья, он вышел в подъезд, увидел там каких-то людей, но якобы ничего внятного им сказать не смог, «запнулся, упал, ударился затылком и потерял на время сознание». «Полностью пришел в себя уже в полиции в наручниках», — приводятся его показания в обвинительном заключении.

Но опрошенные следователями соседи убитого говорили иное. Один из них, например, рассказал, что примерно в 19:30 спускался с ребенком из квартиры, и к нему пристал Васюков, на одежде которого были следы, похожие на кровь. Он «беспричинно» предложил мужчине «выйти и поговорить», но тот не стал реагировать и пошел вниз — тогда Васюков напал на него, но безуспешно. Мужчина стряхнул с себя пьяного судью, тот «потерял равновесие и упал с лестничного марша на лестничную площадку, оставшись лежать на ней». Эти показания подтвердили и другие соседи Сметанникова, вышедшие из квартир на шум.

«ПРИ ПОПЫТКЕ ОСМОТРЕТЬ ЕГО БРИГАДОЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СУДЬЯ СТАЛ ВЕСТИ СЕБЯ АГРЕССИВНО, НЕЦЕНЗУРНО ВЫРАЖАЛСЯ, БРЫКАЛСЯ»

Более того, приехавшие первыми на место убийства сотрудники ППС рассказали, что увидели Васюкова на лестничной площадке. «При попытке осмотреть его прибывшей на место бригадой скорой медицинской помощи, [судья Васюков] стал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, брыкался, не подпуская к себе и не давая осмотреть себя бригадой СМП», — сказано в обвинительном заключении. Это подтвердили и медики скорой помощи.

Оперативник полиции, который первым опрашивал судью, также обратил внимание следствия на его странное поведение: «Васюков сообщил <…>, что это он убил потерпевшего, так как более это сделать было некому. Спустя какое-то время Васюков сказал, что ему как бывшему судье будет трудно находиться в местах лишения свободы, и тут же дополнил, что в квартире у Сметанникова был еще один неизвестный ему человек. Пояснил, что, находясь в квартире потерпевшего, он потерял сознание, а когда пришел в себя, все в квартире было в крови. О необходимой обороне Васюков не упоминал».

«Мы еще встретимся!»

Когда патруль выводил Васюкова из дома, тот матерился и кричал «Мы еще встретимся», рассказал один из очевидцев, давний друг убитого Сметанникова.

Соседи Сметанникова слышали, что примерно за полчаса до приезда полиции и обнаружения его тела, как в его квартире кричали и двигали мебель. Также были слышны звуки ударов. При этом позже в квартире Сметанникова на предметах мебели не найдут чужих отпечатков пальцев, говорится в материалах экспертиз.

Показания большинства свидетелей, приведенных в обвинительном заключении, говорят о том, что Сметанников, после того как выпивал, не вел себя агрессивно и всегда был спокойным. А вот один из его общих с Васюковым знакомых отметил: «В состоянии опьянения Васюков становился агрессивным и конфликтным. На одном из мероприятий при распитии спиртного среди знакомых Васюков провоцировал драки. Сметанников в состоянии опьянения вел себя спокойно».

Несмотря на подозрение в убийстве, Васюкова отпустили из полиции на следующий день, следует из показаний его сына. Вероятно, мужчину отпустили из-за статуса судьи (пусть и в отставке). «Вопросов о случившемся отцу не задавал, так как видел, как тому тяжело, — приводятся показания сына в обвинительном заключении. — <…> Примерно через два месяца вернулись к этой теме, и отец лишь пояснил, что если эту ситуацию оценят как самооборону будет один исход, а если нет, то — другой».

Экспертиза установила, что Сметанникову нанесли не менее пяти ножевых ранений в шею и голову, десятки ударов табуреткой, чайником, ногами, руками и «неустановленными твердыми тупыми» предметами по туловищу и конечностям. У него также диагностировали множественные переломы черепа и ребер. Но судья Васюков настаивает, что всё это было «самообороной».

Судью не стали заключать в СИЗО после предъявления подозрений, несмотря на тяжесть обвинений. Только в сентябре 2022 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) по представлению начальника СК РФ Александра Бастрыкина разрешила возбудить в отношении Евгения Васюкова уголовное дело. Сам Васюков на заседание ВККС не пришел и попросил рассмотреть представление без него.

В январе 2023 года бывшему судье Евгению Васюкову исполнилось 59 лет. Тогда же началось рассмотрение его уголовного дела по существу. Родственники убитого Анатолия Сметанникова опасаются, что обвиняемый не получит должного наказания. Ближайшее заседание суда запланировано на 14 марта.

Тайга.инфо