Сильный ветер оставил тысячи новосибирцев без света

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Отключения электричества зафиксированы в нескольких районах Новосибирской области, в Левобережье Новосибирска и в Первомайском районе. Всего, по данным «РЭС», света нет у 14 тыс. человек.

Массовые аварийные отключения электричества начались в Новосибирской области с раннего утра 8 марта из-за сильного ветра. Порывы на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов, что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП.



Под отключение попали несколько населенных пунктов Новосибирского, Карасукского, Чулымского, Черепановского районов Новосибирской области, город Обь и часть Новосибирска — дома в левобережье и Первомайском районе.

«На 13:00 электроснабжение ряда потребителей восстановлено, продолжаются восстановительные работы в части населенных пунктов и сетях смежно-сетевых организаций. Общая численность населения, находящегося под отключением составляет порядка 14 тыс. человек», — говорится в сообщении АО «РЭС».

Всего в ликвидации последствий технологических нарушений, вызванных штормовым ветром, на территории Новосибирской области задействованы 16 бригад филиалов АО «РЭС», порядка 40 человек и 20 единиц техники, в том числе 5 бригад в Новосибирске.