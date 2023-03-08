Федеральный девелопер построит жилой комплекс в Новосибирске

© пресс-служба компании
Федеральный девелопер построит жилой комплекс в Новосибирске
08 Мар 2023, 13:39

Группа компаний «Страна Девелопмент», возводящая недвижимость в нескольких регионах России, построит жилой комплекс в Заельцовском районе Новосибирска.

Новый ЖК общей площадью 46 тыс. кв. метров разместится на улице Сухарной. Помимо жилья, проектом предусмотрен частный детский сад. Подземная парковка рассчитана на 280 машин, пишут «Новосибирские новости».

Также предполагается благоустройство прилегающей территории с озеленением.

ГК «Страна Девелопмент» реализует крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Москве и области, Санкт-Петербурге, Тюмени и Екатеринбурге. Застройщик располагает земельным банком более 4 млн кв. м, сообщалось в конце 2022 года.


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