Рост спроса на водку в Новосибирской области связали со «спецоперацией» и санкциями

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Рост спроса на водку в Новосибирской области связали со «спецоперацией» и санкциями
08 Мар 2023, 14:36

Увеличение спроса жителей Новосибирской области на крепкий алкоголь в 2022 году связано с возросшей тревожностью и стрессом из-за режима санкций, «специальной военной операции», рассказала заведующая кафедрой общей социологии Экономического факультета НГУ Татьяна Черкашина.

«Потребление крепкого алкоголя растет все то время, в течение которого Росалкогольрегулирование публикует данные — с 2017 года. В этом плане рост розничных продаж в 2022 году продолжает сложившуюся ранее тенденцию. Но отличие 2022 года — изменение сезонных колебаний в потреблении. Если в предыдущие годы розничные продажи всех видов крепкого алкоголя заметно падали в летние месяцы по сравнению с зимой, то в прошедшем году это сокращение было меньше, а для ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% практически не наблюдалось», — пояснила РБК Новосибирск эксперт.

В 2022 году потребление крепкого алкоголя в Новосибирской области выросло на 8,2%, составив 5,5 литров на душу населения. Такие данные представило консалтинговое агентство FinExpertiza со ссылкой на данные Росалкогольрегулирование.

По словам Черкашиной, рост продаж водки и крепких ликероводочных изделий происходил за счет увеличения объемов производства.


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