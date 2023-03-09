Ураганный ветер разрушил крыши домов в Кузбассе и Хакасии. Пострадала Росгвардия

© vk.com/nvkz_online

Сильный ветер повредил здания на юге Сибири. В Новокузнецке перевернуты торговые ряды, в Хакасии повредило крышу объекта Росгвардии.

Каспийский циклон накрыл Новокузнецк, сообщил мэр Сергей Кузнецов 9 марта.



«Ураганный ветер стал причиной обрыва электропроводов в частном секторе Куйбышевского, Орджоникидзевского районов, аварии на сетях были и в Заводском районе. В городе повреждены крыши нескольких многоквартирных домов, ряда социальных объектов, не считая вывесок магазинов, навесов пешеходных переходов на Кирова, — рассказал Кузнецов в своем телеграм-канале. — Не выдержали порывов ветра пять высоких тополей, сорвано девять дорожных знаков, в 15 местах пострадало оборудование наружного освещения. В Заводском районе перевернуты социальные торговые ряды».

В доме по проспекту Металлургов, 32, в центре города, кровля повреждена на площади более 200 кв. метров. Кроме того, металлические листы крыш сорваны с некоторых дошкольных учреждений.

«Очень много вопросов к энергетикам. Оценки работе — „неудовлетворительно“. Жители некоторых улиц Орджоникидзевского, Куйбышевского районов, Абагура остались без света более чем на 12 часов. У собственников пострадало имущество, выведены из строя водонагреватели, бытовые приборы. Заявления жители будут направлять на возмещение ущерба в компании», — подчеркнул Кузнецов.

В Хакасии штормовой ветер повредил кровли зданий вневедомственной охраны Росгвардии в Черногорске и школы в селе Боград, сообщили в региональном управлении МЧС.

Также из-за ветра вводились ограничения электроснабжения в Абакане, Черногорске, Усть-Абаканском, Орджоникидзевском и Алтайском районах, передает ТАСС. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Фото vk.com/chernogorskcity