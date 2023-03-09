Подросток сбил ребенка на остановке в Бурятии
09 Мар 2023, 10:00
Массовое ДТП произошло утром в Улан-Удэ на улице Пугачёва. 16-летний подросток за рулем Honda Fit врезался в Toyota, Fiat Ducato и Kia, сообщает «Байкал Daily». Затем машина сбила 12-летнего школьника, стоявшего на остановке.
Подросток в Улан-Удэ взял автомобиль родственницы и врезался в несколько машин и ребенка на остановке. Мальчик попал в реанимацию.
Массовое ДТП произошло утром в Улан-Удэ на улице Пугачёва. 16-летний подросток за рулем Honda Fit врезался в Toyota, Fiat Ducato и Kia, сообщает «Байкал Daily». Затем машина сбила 12-летнего школьника, стоявшего на остановке.
«Автомобили получили механические повреждения, пострадавших среди водителей и пассажиров автомобилей нет. По предварительной информации, подросток взял без разрешения автомобиль родственницы. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних, — рассказали изданию в УГИБДД по Бурятии.
Пострадавший мaльчик был дocтaвлeн в больницу. В минздраве сообщили, что он в тяжелом состоянии, находится в реанимации, передает Apиг Уc online.
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