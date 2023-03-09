Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке Читы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК после взрыва газа в жилом доме в Чите. В результате повреждены несколько квартир. Количество пострадавших уточняется.

Уголовные дела возбуждены в Чите после взрыва газа в доме по ч. 2 ст. 238 УК РФ РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В результате происшествия частично разрушены несколько квартир.



Взрыв газа произошел 9 марта в пятиэтажном доме в Чите. Разрушения затронули два этажа.

По данным властей, 13 человек спасено из-под завалов, в том числе трое детей — их состояние оценивается медиками.