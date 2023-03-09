Большинство инвестпроектов особой экономической зоны под Новосибирском сорваны

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Большинство инвестиционных проектов на территории особого экономического развития в Новосибирской области так и не были реализованы. Их согласовывало региональное правительство.

Семь из девяти проектов в ТОСЭР «Линёво» прекращены, сообщила аудитор Контрольно-счетной палаты региона Елена Саблина на заседании бюджетного комитета заксобрания, передает РБК-Новосибирск.

От инвестпроектов на сумму более 1,6 млрд рублей отказались ООО «ЛиКоПрEм», ООО «Квант Эфиры Целлюлозы», ООО «Алькор», ООО «Экомайн», ООО «ЭваЛинК», ООО «ПК Лантан», ООО «АМИ».

«При этом первыми тремя инвесторами это решение было принято еще до заключения соглашения с минэкономразвития Новосибирской области об осуществлении деятельности на ТОСЭР „Линево“. Компании объективно оценили собственные перспективы реализации проектов и инициативно отказались от предоставленных земельных участков для реализации проектов в 2019—2020 годах», — отметил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Планировалось, что компании создадут около 500 рабочих мест. Среди причин отказа инвесторов названы недостаточно развитая инфраструктура и ограниченный объем оборотных средств организации.

Крупнейший несостоявшийся проект принадлежал ООО «ЭваЛинК» группы компаний «Обувь России» (на 759 млн рублей и 123 рабочих места).

Тайга.инфо уже рассказывала о провале ТОСЭР «Линёво». Она была создана в 2018-м. «До сих пор ни одно предприятие у нас не получило разрешения на строительство. У нас нет площадки, мы ничего не можем предоставить резидентам, чтобы они заходили и начинали работы вести, — говорила Тайге. инфо спикер совета депутатов Линёво Ольга Ковалева в 2020 году. — На площадке трава, все прекрасно».

Власти Новосибирской области утверждали, что потратили на инфраструктуру более 82 млн рублей.

