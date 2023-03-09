Новосибирский СК начал проверку после сообщений о госпитализации ребенка пьющих родителей

09 Мар 2023, 13:39

СК и прокуратура проверяют сообщения об угрозе двум детям в Чулымском районе. Одного из них госпитализировали. Сообщалось, что у детей пьющие родители, и ребенок мог отравиться алкоголем — впрочем, по данным прокуратуры, отравление не подтвердилось.

«В социальной группе сети интернет опубликовано обращение жительницы Чулымского района, в котором сообщается о том, что двум малолетним детям, проживающим в Чулымском районе, угрожает опасность в связи с тем, что родители малолетних злоупотребляют алкоголем, а в доме отсутствуют продукты питания и дрова для отопления дома в зимний период. По данному сообщению, СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении следствия.

Прокуратура области сообщила, что начала проверку после сигнала от соседей и родственников семьи из Чулымского района. «Проверкой установлено, что состояние несовершеннолетнего стабилизировано, признаки отравления не подтвердились», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, прокуроры нашли нарушения в работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокурором внесено представление начальнику отдела полиции «Чулымский», результаты рассмотрения которого находятся на контроле в прокуратуре.


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