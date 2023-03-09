Уголовное дело завели после смерти красноярской пенсионерки с ковидом: «Она меня убьет капельницами»

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Уголовное дело завели после смерти красноярской пенсионерки с ковидом: «Она меня убьет капельницами»
09 Мар 2023, 15:09

Уголовное дело о гибели пожилой женщины с ковидом возбуждено в Красноярске. Во время лечения ей стало легче, но после капельницы с плазмой крови у нее заболело сердце, а результаты ЭКГ и УЗИ скрыли от нее и родственников.

В июле 2021 года 79-летнюю Татьяну Петрову госпитализировали с 75-процентным поражением легких в ковидарий больницы скорой медицинской помощи. Она пошла на поправку, чувствовала себя хорошо, и ее перевели в пульмонологическое отделение долечиваться, сообщил Тайге.инфо проект по оказанию юридической помощи пострадавшим от врачебных ошибок «Юраптека».

«Там врач назначил Татьяне Фёдоровне капельницы с плазмой крови для поднятия гемоглобина. Вскоре пожилая женщина стала жаловаться, что у нее болит сердце, а после капельниц ей становится хуже. Медики сделали ЭКГ и УЗИ сердца, но не рассказали о результатах ни самой пациентке, ни ее дочери Елене Денисовой. К концу августа состояние пенсионерки ухудшилось, появился кашель, а в первых числах сентября Татьяна Фёдоровна написала дочке смс: „Она меня убьет капельницами“», — говорится в телеграм-канале «Юраптеки».

Женщина попала в реанимацию. 19 сентября она умерла.

Уголовное дело удалось возбудить только в феврале 2023 года после огласки в СМИ. Производство завели по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).


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