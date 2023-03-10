Цены на новостройки в России обогнали стоимость «вторички» на 14%

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В большинстве городов России — 62 из исследованных 70 — новостройки дороже жилья на вторичном рынке, подсчитали эксперты портала «Мир квартир». Это соотношение касается как цены квадратного метра, так и средней цены предложения. Самая большая разница в стоимости объектов замечена в Новокузнецке.

В Сибири наибольший разрыв в стоимости квадратного метра в пользу новостроек замечен в Новокузнецке — 52%. Из всех городов России в лидерах — Астрахань — на 65,1%. В Чите разница в цене 28,1%.



Если сравнить среднюю цену всей выставленной на продажу квартиры, то самая большая разница в РФ отмечена в Новокузнецке (+134,5%), Астрахани (+46,7%), Волжском (+43%), Казани (+35,3%), Пензе (+33,1%), Нижнем Тагиле (+32,6%), Кургане (+30,3%), Липецке (+30%), Краснодаре (+28,7%) и Нижнем Новгороде (+28,6%).

В среднем общая стоимость квартиры в новостройке (5 956 889 рублей) на 14,1% выше, чем на «вторичке» (5 220 431 рубль).

В Новосибирске «квадрат» новостройки дороже «вторички» на 12,9%, в Иркутске — на 13,4%, в Красноярске — на 13,5%, в Томске — на 14,3%, в Омске — на 18,4%, в Кемерове — на 11%.



Улан-Удэ попал в несколько городов, где стоимость «квадрата» в новостройке дешевле — на 5,3%.

В среднем «квадрат» новостройки в России (110 769 руб./кв. м) на 13,5% дороже, чем в квартире вторичного рынка (97 583 рубля).

Как отмечает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, раньше считалось, что новостройка должна стоить меньше, чем «готовая» квартира, поскольку она представляет собой голые стены, которые еще предстоит превращать в жилое помещение посредством недешевого ремонта.

«Ситуацию во многом изменило распространение на рынке квартир с отделкой, что „уравняло в правах“ оба сегмента. Удорожанию новостроек способствовало и повышение стоимости стройматериалов, — рассуждает Луценко. — Но главным фактором, разогнавшим цены на рынке недвижимости, стала введенная в 2020 году льготная ипотека. С ней покупка квартиры оказалась доступна широким слоям населения, и застройщики смогли существенно поднять ценники».

В 2021 году новостройки впервые превысили по стоимости готовое жилье, говорят эксперты. Средний квадратный метр новостроек за 7 лет подорожал более чем вдвое — на 109%, метр «вторички» — на 73,5%.