Мужчина и ребенок погибли в ДТП с автобусом в Новосибирской области

© ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирской области Honda Civic влетел во встречный автомобиль и автобус, следовавший из Славгорода. В результате аварии погиб водитель машины, ребенок и еще два человека пострадали.

Вечером 9 марта на автодороге К-17Р (Новосибирск — Кочки — Павлодар) произошла авария с участием трех транспортных средств. «Водитель Honda Civic, по предварительной информации, на 66 км автодороги не справился с управлением автомобиля, совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и встречным пассажирским рейсовым автобусом Kia Grandbird, двигающимся по маршруту „Славгород — Новосибирск“», — сообщили в Госавтоинспекции.



В результате в автомобиле Honda погибли 35-летний водитель и трехлетний мальчик, 30-летняя женщина и пятилетний мальчик доставлены в больницу.

Известно, что дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских удерживающих устройствах.

Водитель автомобиля Toyota, 57-летний мужчина, за медицинской помощью не обращался, 62-летний водитель автобуса травм не получил. В рейсовом автобусе в момент ДТП находились 9 пассажиров, помощь медиков никому не понадобилась.