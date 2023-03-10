Новосибирца обвинили в махинациях с поставками дорожных камер властям

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Новосибирца обвинили в махинациях с поставками дорожных камер властям
10 Мар 2023, 08:33

Жителя Новосибирска подозревают в мошенничестве с дорожными камерами. Якобы он обещал поставщикам систем фиксации нарушений, что те получат госконтракты.

Жителя Новосибирска обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Дело связано с госконтрактами на поставку систем фиксации правонарушений на дорогах, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 10 марта.

«По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемый под предлогом оказания помощи юридическим лицам в заключении государственных контрактов на поставку и содержание комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области безопасности дорожного движения и их беспрепятственной приемки заказчиком обманным путем получил 3 млн рублей из оговоренных 15 млн рублей. Однако мужчина был задержан».

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска.

По данным электронной картотеки суда, в конце февраля в Дзержинский райсуд поступило дело о покушении на мошенничество в отношении Дмитрия Руколеева. В городе зарегистрирован индивидуальный предприниматель с таким именем, кроме того, его полный тезка был соучредителем ООО «Стройград».

Кроме того, тезка Дмитрия Руколеева участвовал в любительском турнире по теннису «Чашка Кофе CUP 2022», в открытии которого участвовали представители местной и региональной власти. Он играл в паре с Михаилом Безверховым — так зовут директора муниципального учреждения «Центр игровых видов спорта».


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