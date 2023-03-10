«Сибирская хлебная корпорация» захотела поставлять хлеб в Дубай через Иран

© Кирилл Канин. Дмитрий Терешков
«Сибирская хлебная корпорация» захотела поставлять хлеб в Дубай через Иран
10 Мар 2023, 09:11

«Сибирская хлебная корпорация» (СХК) бывшего депутата новосибирского заксобрания Дмитрия Терешкова захотела поставлять продукты в Объединенные Арабские Эмираты. В качестве перевалочного пункта называется Иран.

Основатель СХК Дмитрий Терешков представил представил продукцию с подмосковного завода корпорации на выставке пищевой промышленности GulFood в Дубае. Об этом пишет «Центр деловой жизни».

СХК хочет поставлять готовый хлеб в ОАЭ, куда прежде завозили зерно из РФ и Украины. Сейчас поставки с привычных рынков «практически обнулились, и заместить их без потерь в качестве зерновых проблематично», утверждает издание.

Планируется, что сибирский хлеб будет конкурировать на рынк ОАЭ с европейскими производителями, у которых цены якобы выше в 2,5−3 раза. Сейчас в Дубае уже продаются белорусские продукты.

Продукты поедут в ОАЭ через Астрахань, Каспийское море и Иран. По словам Терешкова, иранское направление «открывает принципиально новые логистические возможности для российского бизнеса».

Хлеб компании Дмитрия Терешкова уже несколько лет поставляют в КНР, но, по мнению бизнесмена, китайское направление проблемно: «Возьмём для примера маленький городок типа Урумчи — население всего лишь 10 млн. Заключаешь договор с местной торговой сетью, они требуют гигантские объёмы, под которые нужно строить большую линию и налаживать непростую логистику. Начинаешь поставки, товар идёт на ура. Глядя на успешные продажи, китайский партнёр приглашает французских технологов, немецких поставщиков оборудования и выстраивают собственное производство, а тебе говорит спасибо за то, что воспитал у потребителей вкус к дорогим круассанам».

Известный бизнесмен и меценат Дмитрий Терешков некоторое время был депутатом регионального заксобрания от «Единой России». Он также возглавляет «Фонд региональных проектов», созданный крупнейшими предпринимателями Новосибирской области.


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