Толоконский возглавил совет директоров новосибирского экспоцентра

© Тайга.инфо/Кирилл Канин. Виктор Толоконский
Толоконский возглавил совет директоров новосибирского экспоцентра
10 Мар 2023, 10:51

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский возглавил совет директоров новосибирского экспоцентра. Он покинул «РАТМ-Холдинг» Эдуарда Тарана.

Толоконский возглавил совет директоров международного выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр», сообщила компания. Он будет курировать общую стратегию развития комплекса.

«Где-то выступаю в качестве консультанта, где-то как эксперт, поскольку органы власти всегда в какой-то мере занимались выставками. Я не могу считать себя компетентным в тонких процессах эксплуатации экспоцентра, проведения конкретных выставочных мероприятий, но все-таки общей стратегии подготовки и проведения выставок мы всегда занимались», — сказал Толоконский «Коммерсанту-Сибирь».

Толоконский был мэром Новосибирска, возглавлял Новосибирскую область в 2000—2010 годах. Затем работал полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2014-м избран губернатором Красноярского края, в 2017-м ушел в отставку.

Затем политик стал советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Позже устроился советником президента «РАТМ-холдинга» Эдуарда Тарана. В декабре 2022 года Толоконский ушел из РАТМа.

ООО «Новосибирск Экспоцентр», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Екатерине Павлиновой. Выручка в 2021 году составила 161 млн рублей, чистая прибыль — 12,7 млн. Экспоцентр — это крупнейший за Уралом выставочный комплекс


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